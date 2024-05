Od 20 grudnia 2015 roku do 22 lutego 2019 roku, to okres ustalony przez ABW i Prokuraturę Regionalną w Lublinie, doszło do wywozu szczegółowych danych infrastruktury elektroenergetycznej trzech spółek Skarbu Państwa: PGE Dystrybucja, Energa Operator i Tauron Dystrybucja