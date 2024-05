Kiedy człowiek przez polityka wszystko straci to nie będzie miał nic do stracenia. Wykształciła się nam elita wiedzących lepiej od nas co dla nas lepsze, traktują nas jak bydło, karząc nas za wszystko i okradając podatkami, daninami, akcyzami, opłatami. Tworzą prawo pod siebie lub pod tych co wiecej zapłacą. Ludzie mają coraz mniej do stracenia więc pewnie takich sytuacji bedzie więcej.