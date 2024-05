Unijny portfel tożsamości cyfrowej umożliwia to. Będzie to bezpieczny i łatwy sposób, aby obywatele, mieszkańcy i przedsiębiorstwa Europy mogli udowodnić, kim są, uzyskując dostęp do usług cyfrowych. Aplikacja portfela umożliwia bezpieczne pozyskiwanie, przechowywanie i udostępnianie ważnych dok...