Jak się odbiera mieszkanie bez wiedzy budowlanej to najlepiej wynająć kogoś kto się zna i odbierze za nas. I tylko nie jakiegoś młodzika po studiach budowlanych a najlepiej prawdziwego budowlańca czy starego kierownika.

Dosyć niedawno robiłem takie nowe mieszkanie około 50 m/2.

-Wszystkie sufity podwieszane krzywe i to bez przykładania poziomnicy (to było akurat poddasze).

-Różnice poziomów między pokojami

-Tynki proste na płaszczyznach ale na narożnikach dali ciała

-Jakaś dziwna technologia obróbki