Co za bzdura, przecież to powietrze nie jest po to żeby paczka się większa wydawała tylko chodzi o odporność na zmiany ciśnienia przy transporcie inaczej by musieli do paczki jakiś plastikowy stelaż wsadzić żeby się chipsy nie połamały. Genialne rozwiązanie problemu o który nikt nie prosił a politycy najwyraźniej nie mają o nim zielonego pojęcia.