Może i będzie elektrowni jądrowej dla Polaków ale za to dopłacimy niemcom 1,6 miliarda złotych do ich upadającej fabryki samochodów elektrycznych. Teraz już wiem co oznacza serduszko w logo Platformy Obywatelskiej. To jest ich serce na talerzu które dają biednym niemcom, żeby wspomóc ich gospodarkę czy biznesy.