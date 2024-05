Ja tu mam chyba shadow bana, proszę o przejrzenie moich wpisów jeśli to widzicie. Ogólnie CPK to jest projekt na teraz i już - jak najszybciej trzeba go zrealizować. Ale standardowo, zostałem zwyzywany od pisiorów, konfederatów, etc. Jak nie z nami to #!$%@? śmieciu. Mój post gdzie zostali wypunktowani został usunięty na mirko a post kreatury która która zacytowała mój post pierwotny bez reszty rozmowy z tymi ludzmi nie. Oczywiscie zgloszenie jego Pokaż całość