Prawda jest taka, że dopóki lekarz przyjmuje pacjentów i nikt się nie poskarży albo zrobi się afera, to przełożeni będą tolerować wszystko. Nie jest tajemnicą, że polska służba zdrowia opiera się na ludziach pracujących po 300 godzin w miesiącu. Jak ordynator widzi, że lekarz ma 12 godzin dyżuru, potem normalną zmianę 8 godzin, 4 godziny przerwy i następny dyżur i tak co tydzień przez kilka miesięcy, to wie. że bez wspomagaczy człowiek Pokaż całość