Jeżeli jest to prawda, to bardzo dobra informacja. Francja wchodzi all-in stawiając na szali swoją "sprawczość w świecie", o którą tak bardzo chcą "ostatnio walczyć".Z drugiej strony kto by pomyślał że Prezydent Emmanuel Macron , zmieni swoją politykę w stosunku do Rosji o 180 stopni.