Mam w robocie Ukraińca, który najpierw próbował szczęścia w Niemczech, ale po jakimś czasie przyjechał do Polski. Tłumaczył, że tam rynek pracy jest dla nich znacznie mniej łaskawy, ze względu na bardziej restrykcyjny system pozwoleń na pracę dla cudzoziemców - pozwolenie np. może obejmować teren tylko jednej miejscowości.

Nie weryfikowałem tego, ale jak im utrudniają pracę to nie ma się co dziwić, że wolą socjal.