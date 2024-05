Najlepsze jest to, że poważne mafie jak na polskie realia czyli Pruszków i Wołomin udało się całkowicie rozbić. A było to w czasach kiedy policja i państwo były znacznie słabsze niż obecnie. Natomiast nie mogą sobie poradzić z bandą przytępawych troglodytów jakimi są kibole. No ale może dlatego, że z Wołomina i Pruszkowa nikt nie robią patriotów i była ogólna zgoda na rozbicie tego środowiska. A dzisiaj część baranów politycznych uważa pospolitych Pokaż całość