Bo nic takiego się nie stało, konie są zadbane, nie widać żeby wóz był przeciążony. Musieli go postawić na nogi, a przy ludziach mogło to być trudne, zaraz znalazłoby się stado oburzonych. Jak byłem dzieckiem, wuj bił padającego konia, żeby wstał, a potem go czymś poił. Nie będzie zapotrzebowania, nie będzie i koni, bo zwyczajnie będą zbędne i skończą w masarni.