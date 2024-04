No to Ukraińcy w Polsce mają dwie drogi:

1. powrót do ojczyzny, kałach w łapę i jazda bić się pod muchosrańskiem o interesy zachodniego kapitału i własnych oligarchów przeciwko interesom chińskiego kapitału i moskiewskich oligarchów.

2. uczymy się języka, przestrzegamy prawa, wywalamy banderę i chmielnickiego, staramy się o obywatelstwo i żyjemy grzecznie jak miejscowi.



Kto chce siedzieć okrakiem na granicy to będzie bity z dwóch stron.