Dlaczego jak ktoś krytukuje działania Izraela to posądzany jest o antysemityzm skoro antysemityzm dotyczy wyznania religijnego a nie państwa? Izrael jest państwem a nie religią. To tak jakby na każdą krytykę Polski odpowiadać, że jest to antykatolicyzm bo w Polsce większość to katolicy. No chyba są w Izraelu osoby niewierzące lub nie praktykujące?