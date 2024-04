Dlatego czekam na 1 maja aby udać się na moją letniskową daczę i od rana słuchać kosiarek, kładów i pilarek- bo przecież w poniedziałek i wtorek nie da się wykosić i przygotować do majówki aby dać sąsiadom te 2-3 dni ciszy, wieczorem oczywiście klasyczny smog z zajebiście rozpalonych ognisk metodą coś się pali to dowalę stertę iglaków bo trzeba zutylizować... jak to w Polsce, bydło wszędzie.