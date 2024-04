Co ciekawe gdy prawnicy mają się nawzajem dyscyplinować to są SĘDZIAMI WE WŁASNEJ SPRAWIE. I zaczyna królować patologia, gdzie większość spraw jest zamiatana pod dywan.



Chyba naprawdę warto cisnąć jak kto młody i ogarnięty, to cisnąć go na prawo bo jeśli uda mu się przebić i wbić do zaklętego kółka wzajemnej adoracji lokalnej kliki prawnej, to w zasadzie gwarantuje całkiem niezłą bezkarność. Nie to że obroni, że zna kogoś kto dobrze obroni. Pokaż całość