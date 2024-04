Jak kilka lat temu wyśmiewałem Niemców za to, że zamykają elektrownie atomowe, to wykopki dawały mi masowo minusy. Niby, że się nie znam i ośmieszam, a to przecież taki mądry i przedsiębiorczy naród. Mądry i przedsiębiorczy na pewno, ale czy uczciwy i etyczny? Wątpię. Nie mam tu na myśli przeciętnego obywatela, ale ich skorumpowane, chciwe elity.