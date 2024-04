Wyborcy zagłosują na tych samych ludzi co poprzednio, a potem będą się dziwić i irytować.

Tak jak w wyborach samorządowych w dużych miastach.

Ludzie się wkurzają na to, że ulice coraz węższe, korki coraz większe, mniej miejsc parkingowych itd. I co robią, gdy przychodzą wybory? Głosują na tę samą władzę. Vide: Warszawa, Wrocław, Gdańsk...

Obstawiam zatem, że tak samo wyborcy postąpią w czerwcu 2024