Please stay calm, I am here to help ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



A tak serio kolejny krok to fuzja Atlasa z czymś na wzór Ameci od Engineered Arts i mamy materiał na rynek robo-towarzyszy, sex-robotów, robotów opiekunków etc... Sądzę, że jeszcze za naszego życia zobaczymy ludzi spacerujących z nimi na ulicy. Wizje sci-fi realizują się na naszych oczach.