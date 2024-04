Rekordowa inflacja, rekordowe ceny nieruchomości, rekordowe marże - co robi rząd PiS? Daje tani kredyt bez żadnych ograniczeń - BK2%, do którego podatnicy będą dopłacać 10 lat. To zdrada interesu obywateli Polski i próba wyprowadzenia pieniędzy przez deweloperkę.