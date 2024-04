Pokaż całość

Z opisu trochę nie rozumiem, jak rozwiązany jest problem tego, że poszczególni gracze są na różnym poziomie rozwoju. Jeśli gracze mogą wchodzić i wychodzić z gry w dowolnym momencie, to jak nowi gracze mają dogonić starych? Jeśli ktoś zginie, to jaki ma sens grać dalej, jeśli startuje od zera? Natomiast jeśli założeniem jest, że wszyscy startują razem i lecą do końca, to znów, po śmierci nie ma za bardzo po co