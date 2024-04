Jak można być tak głupim i pracować w policji. Facet niby został zatrzymany, a przewożony jest bez kajdanek. Policjant sam nie wie za co go zatrzymuje, wie tylko że w celu ustalenia danych. Dlaczego? Bo ktoś zadzwonił i powiedział, że audytor robi legalne rzeczy. Jak można pracować nie znając podstaw swojej roboty. To jest jeszcze sowiecka mentalność - legitymowanie ludzi jako forma represji.