Warszawa 200 tysięcy pustych mieszkań. W każdym może mieszkać rodzina czteroosobowa co daje mieszkania dla 800 tysięcy warszawiaków.



Mieszkanie w danym mieście powinno być dostępne wyłącznie do zameldowanych tam osób przez określony czas a mieszkania "inwestycyjne" konkretnie opodatkować żeby nie opłacało się się trzymać pustostanów.



Mieszkanie to dobro strategiczne bo ich brak wpływa na demografię czyli przyszłość i bezpieczeństwo kraju.



Realnie większość kosztów kupna mieszkanie to spłacanie latami odsetek. Trzeba doprowadzić do Pokaż całość