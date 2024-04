Ktoś wziął lewice na bok i wytłumaczył im że bańka nie może teraz pęknąć. Rząd ma wydatki na zbrojenia i długi zaciągnięte na tarcze covidowe do spłacenia. Pompa musi być, chyba że lewica i ich przydupasy chcą iść do okopu z pustymi rękoma.



No i lewica wybrała że jednak skoro się da jeść dalej kawior i pić szampana, póki Titanic nie zatonął, to lepiej poprzeć system.