No ale jak to? Przecież polski chłop zawsze działał na małej powierzchni. On ciężko pracuje i mu siem nalerzy!

ma mieć zapewniony skup po swoich cenach za nasze pieniądze

ma mieć preferencyjne stawki ubezpieczenia KRUS swojej działalności za nasze pieniądze

ma mieć dopłacane do hektara z naszych pieniędzy

to i logiczne, że ma mieć ochronę swojego tyłka za nasze pieniądze, a tak w ogóle to Tusk won, Unia won a niech przyjdzie Pokaż całość