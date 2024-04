Nie zrzucałbym całej winy na imigrację, a raczej na podejście do niej i jej profil. Wbrew temu co mówiono, nie ściągano inżynierów i lekarzy. Ściągano wsiowych głupków do prac niewymagających kwalifikacji. Jako pierwszych sprowadzano młodych, samotnych i niezbyt inteligentnych mężczyzn - bez szans na dorobienie się, ani inną stabilizację, ale mogących podjąć ryzyko - więc Szwecja dziś poznaje porządki mafijne.