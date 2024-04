Przecież PiS stworzył takich podmiotów dziesiątki, mnósto instytutów Tusk postawił w stan upadłości - no i co? Nie miały żadnych sukcesów. Od objęcia władzy PiS powołał aż 45 instytutów, agencji i funduszów. Łączny ich budżet to 37 miliardów.



Przykład tylko kilku:



Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Kolbego - 92,4 milionów, Instytut Pokolenia - 10,3 milionów, Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego 19 milionów, Instytut De Republica 20,2 milionów, Instytucie Europy Pokaż całość