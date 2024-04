Przypominam, że w tym kraju normalny człowiek nie ma na kogo głosować, bo niemal wszyscy politycy na szczeblach od najniższego do najwyszego to świnie pchające się do koryta, które w zamian za to, że im coś skapnie będą promowały każda nawet najbardziej durna agendę polityczną. I nie ma tutaj wyjątkow, nie ważne, czy jesteś za PO, PiS, Konfederacja, głosujesz na jedną agendę, która zmienia tylko swoje nasilenie, bylebyś miał wrażenie, ze sa Pokaż całość