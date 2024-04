Pamiętajmy o tragicznej śmierci naszego Polaka. (...) On nie był sam, zgnięli też obywatele innych krajów. (...) Jeśli prawdą jest to, że celowo zaatakowano konwój, ponieważ miał tam być terrorysta i dlatego poświęcono życie cywilów to ja nie znam systemu, w którym miałoby być to usprawiedliwione. J