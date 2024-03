Skoro przewoźnik nie chce tam pchać pociągów, to najwyraźniej się to nie opłaca.



Przewoźnicy to nie caritas - chcą zarabiać na swojej działalności. Jeżeli wychodzi z analizy, że się nie opłaca, to się nie opłaca i tyle.



Być może stoją za tym jakieś uwarunkowania, np. przepustowość linii i wciskanie tam towarówek, ale ogólnie to tutaj działa czysta ekonomia.