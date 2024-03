Aż mi się przypomniała Dagmara Kazimierska, obecnie "królowa życia", celebrytka, autorka bestsellerów oraz gwiazda TVN, a w przeszłości "burdelmama", która zmusiła 7 kobiet zatrudnionych jako barmanki do prostytucji (przemocą i groźbami, współpraca z mafią). Odsiedziała za te czyny po 2 miesiące / niewolnicę seksualną. Ten kraj jest już tak upodlony, że gdyby Polacy zaczęli się co rano kąpać w gnojowicy, to nie zrobiłoby to dużej różnicy.