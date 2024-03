Kiedy policja dotarła do parku, mężczyzny z agresywnymi psami już tam nie było.

czyli normalka. cud, że ustalili kto to. jakim trzeba być poyebem, żeby trzy takie bydlęta trzymać i ćpać idąc z nimi na spacer. jeśli wydał polecenie "atakuj" to dobry adwokat może to podciągnąć pod usiłowanie zabójstwa względem poszkodowanego...chyba