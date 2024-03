Pakt Ribbentrop-Mołotow wiecznie żywy. Ci dwaj zawsze będą współpracować nawet jak się im tego zakaże, a co się dzieje gdy przestają (chwilowo) współpracować to najlepiej pokazuje co się stało z gospodarką niemiecką po odcięciu dostaw gazu od ruskich, nagle pierwszy raz od wielu lat mają recesję...



Oni nie potrafią żyć bez siebie i wszelkie ruchy typu "sankcje" itp są tylko ruchami pozorowanymi lub tymczasowymi.