to bylo i jest oczywiste. Nieoczywiste jest tylko dlaczego niemcy to robią, czy to próba wymuszenia na innych pójścia za ich przykładem, bo niemcy to przetrwają, a inne państwa nie? Z resztą niemcy mają pełną kontrolę i mogą to przerwać w każdym momencie. Jest rozkaz nosic imigrantow na rekach to ich noszą, a jak padnie rozkaz ich wmordować, to ich wymordują - niemcy tacy juz sa