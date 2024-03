Jednym z rekordzistów, jeżeli chodzi o wysokość świadczenia emerytalnego, jest abp Sławoj Leszek Głódź, który co miesiąc otrzymuje ok. 23 tys. zł. Na tę kwotę składa się emerytura kościelna (ok. 5 tys. zł) i generalska (ok. 18 tys. zł). Duchowny ma również zapewnione środki na pokrycie kosztów...