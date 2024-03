Dlatego Urszulka VON daje 7,2mld Euro Egiptowi żeby ten zapewnił lepsze obozy w drodze nachodźcom do Europy. Odpoczną sobie pokombinują zorganizują jak lepiej dostać się przez granice. Czy tylko mnie wydaje się to kompletnie idiotyczne aby pieniądze oddawać komuś kto uczestniczy w tym procederze a nie przeznaczać pieniędzy na ochronę granic? Bo się kurła nie da ochronić granic? To na kiego grzyba ta unia jak nie potrafi się zabezpieczyć? Analogia z prezerwatywą Pokaż całość