Jak ja nie cierpię polityków. Każdy praktycznie bez wyjątku to debil. Zamiast skupić się na rozwoju gospodarczym, zmniejszaniu podatków, zmniejszeniu socjalu, rozwoju gospodarczym, optymalizacji wydatków w budżecie, uproszczeniu prawa, wywaleniu połowy urzędasów, walce z faszyzmem ekologicznym, to co chwilę debata o pracującej niedzieli, ustanowieniu patrona dla 31 lutego czy teatrzyk komisji śledczych które nigdy nic nie wnoszą. #!$%@?. Dlaczego sejm to zlot 460 najgłupszych, a nie najmądrzejszych osób w kraju