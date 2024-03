To może ma znaczenie dla kogoś kto coś z tymi dolarami zrobi, bo jak zrobi konwersję na pln to już to nie tak kolorowo wygląda. Dla polaka to zazwyczaj bardzo słaba inwestycja, zobaczcie sobie chociażby zestawienie gold vs dxy. Na czas wjazdu covida nawet nie ma sensu patrzeć bo wszystko wywaliło wtedy do góry. Jak się ma slaby timing z inwestycją na złocie to i nawet 10 lat można czekać na powrót Pokaż całość