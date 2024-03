To że nie dotyczy Polaków to wierutna bzdura, IP Box 5%, ryczałty od 5 do 14%, płąskie składki zus i zdrowotne (na ryczałcie). Sprawdźcie sobie różnicę między opodatkowaniem jdg w Polsce i w dowolnym innym kraju Europy i zrozumiecie dlaczego Polska ma drugi największy udział samozatrudnionych w EU oprócz Grecji