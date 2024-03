Przecież ta kara była wliczona w koszta, jak będzie za duża to overseas konsumenci bądź szarży pracownicy. Żeby to mialo sens to muszą boleć CEO i management czyli potrzebne jakiegoś zakazu przerzucania ich na pracowników i konsumentów.



Poza tym prawda jest taka że ci co mieli zarobić i ugrać na akcjach i tak to zrobili i pozostają bezkarni.