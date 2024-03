A czy władze Katowic o czymś jeszcze nie zapomniały poza drzewkami stadionem i budowaniem kolejnych muzeów? Otóż Katowice popadają w ruinę dzięki Krupie. Gdyby nie inwestorzy to miasto by się rozpadło. Oni nawet chodników nie potrafią położyć równo. Centrum przytłacza tymi popadającymi w ruinę kamienicami. Krupa ma strategie jak dojechać do kolejnych wyborów, ale na pewno nie ma strategii dla mieszkańców i Centrum.