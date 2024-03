Nie ma się co dziwić, Ukraina to państwo bezprawia i skorumpowane o szpiku kości, prawa jazdy kupione, jazda po pijaku to tam odbywa się masowo, więc nic dziwnego że w Polsce tak postępują...a najbardziej w tym wszystkim #!$%@? to że będzie teraz siedział X lat, w polskim więzieniu, za pieniądze podatników, a powinien tego samego dnia zostać oddany ukraińskiej armii i niech go biorą na front