Ukraińcy atakują drogami bo znaleźli dziury w ruskiej obronie przeciwlotniczej i podejrzewam że to początek ataków na przemysł. Po uszkodzeniu jak największej liczby rafinerii pewnie wezmą na celownik inne zakłady. I to jest realna szansa na pokonanie Rosji. Uderzać w interesy oligarchów bo to bardziej ich boli niż śmierć tysięcy poborowych.