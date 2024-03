Teraz wykupią ziemię, będą budować fundamenty, hale, podpiszą wszystkie papiery itd. a po wojnie wejdzie park maszynowy. Będą mieć tam ultra tanią siłę roboczą, tanie surowce, szczególnie stal, zero podatków, rynek zbytu. Jak zamrozi się konflikt to w Ukrainie będzie eldorado dla przemysłu zbrojeniowego. USA i Francja też planują tam postawić parę fabryk do produkcji amunicji. Polska to najbardziej powinna zabiegać o kooperację w przemyśle rakietowym i ściągać/podkupywać od nich specjalistów.