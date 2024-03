"Dopóki nie skończymy etapu definitywnego rozwiązania tzw. kwestii światopoglądowych, to my nie pójdziemy do przodu. Nie zajmiemy się gospodarką, obronnością" - powiedział w Polsat News poseł KO Witold Zembaczyński.



Takich ludzi powinno się nigdy nie dopuszczać do polityki. Nigdy. Te słowa zasługują na wizytę u psychiatry, nie na aplauz.