Zastanawia mnie skąd się bierze to lobby ułomów gotówkowych. Fałszerze gotówki? Unikający podatków? Złodzieje? Paserzy? A może wszyscy po trochu? Na wykopie to chyba ci których cały majątek mieści się w portfelu i mając go w garści dopiero czują "wolność" i "niezależność"?