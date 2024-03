Zielony ład się nie podoba, ale dlaczego nie ma dyskusji o tym, że przesłankami do jego wprowadzenia jest pseudonauka? Dlaczego skoro ludzie nie potrafią ogarnąć tak skomplikowanego problemu, to nie używamy AI, żeby go rozwiązać? Jakby tak załadować wszystkie publikacje naukowe, zamiast dyskusji o dupie Maryny z mediów społecznościowych, to na pewno pojawiłyby się jakieś wartościowe rozwiązania, które (może) nie wymagałyby powrotu do epoki kamienia łupanego.