Fajnie tak się mówi o "asymetrycznej eskalacji" w momencie kiedy to nie oni, ani rodziny nie będą walczyć.



W zasadzie powinien być obowiązek służby wojskowej i skierowania do jednostek liniowych rodzin wysoko postawionych polityków.

Nagle uspokoiliby się z przemówieniami o "wgniataniu Putina w ziemię".



Np. w Izraelu zginął syn szefa sztabu generalnego w Gazie.

Można mieć wiele zastrzeżeń do tego państwa i elit, ale te właśnie powinny się tak zachowywać w tej Pokaż całość