Nasi rolnicy na początku robili protesty kulturalne, nie przyniosły skutku to idą z grubej rury. Co obiektywnie patrząc, nasi rolnicy są łagodniejsi od tych zachodnich, bo tam poszło od razu z grubej rury.



a co do oblania gnojówka/obornikiem, spoko nawet mogę dołożyć swojego towaru ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )