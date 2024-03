No i co z tego? Przytłaczająca większość pijanych kierowców to niziny społeczne i patologia którą stać na gruza za 2k, a pijany prokurator czy bogaty przedsiębiorca to głośne tematy medialne ale stanowią marginalną ilość wydarzeń- mogę prowadzić wywód anegdotyczny bo zawodowo pobieram krew od kierowców w szpitalu, a poza tym mamy niesprawiedliwość polegającą na sytuacji gdzie za takie samo wykroczenie wymierzamy karę 100x większą komuś bogatemu niż biednemu- za co? Za to Pokaż całość